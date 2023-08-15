Северной Осетии выделили десятки миллионов рублей на создание соцобъектов

На создание соцобъектов в Северной Осетии выделили около 40 миллионов рублей

Северной Осетии дополнительно направили около 40 миллионов рублей в виде субсидий и грантов на создание социально-значимых объектов. Об этом пишет портал «15-й Регион» со ссылкой на заявление председателя правительства республики Бориса Джанаева.

Представитель местного кабмина сообщил, что выделенные десятки миллионов рублей собираются направить на установку спального корпуса в центре реабилитации, а также на создание двух многофункциональных центров во Владикавказе.

«У нас в республике большое внимание уделяется вопросам социальной защиты, — отметил Джанаев. — Ежегодно усиливаем меры поддержки, модернизируем социальную инфраструктуру».

Ранее в августе стало известно, что в столице Северной Осетии, Владикавказе, в 2023 году отремонтировали полсотни детских площадок.

