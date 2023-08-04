Десятки детских площадок отремонтировали во Владикавказе

Свыше 50 детских площадок отремонтировали в 2023 году во Владикавказе

В столице Северной Осетии, Владикавказе, в 2023 году отремонтировали свыше 50 детских площадок. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Отмечается, что десятки площадок обновляют согласно графику. Также в этом вопросе учитываются обращения жильцов.

«Специалисты заменили сломанные элементы, осуществили покраску, провели сварочные работы, — рассказал изданию начальник отдела ВМБУ «Спецэкосервис» Сослан Макоев. — Ремонт проводим по всему городу, исходя из их состояния».

Более того, сообщается, что до конца текущего года в городе обновят еще 172 детские и игровые площадки.

Ранее в июле сообщалось, что новая смотровая площадка появится на набережной реки Терек в центре Владикавказа. В настоящее время специалисты строят подпорную бетонную стену и реконструируют технический мост.