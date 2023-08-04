Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:43, 4 августа 2023Моя страна

Десятки детских площадок отремонтировали во Владикавказе

Свыше 50 детских площадок отремонтировали в 2023 году во Владикавказе

Фото: Ana Klipper / Unsplash

В столице Северной Осетии, Владикавказе, в 2023 году отремонтировали свыше 50 детских площадок. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Отмечается, что десятки площадок обновляют согласно графику. Также в этом вопросе учитываются обращения жильцов.
«Специалисты заменили сломанные элементы, осуществили покраску, провели сварочные работы, — рассказал изданию начальник отдела ВМБУ «Спецэкосервис» Сослан Макоев. — Ремонт проводим по всему городу, исходя из их состояния».

Более того, сообщается, что до конца текущего года в городе обновят еще 172 детские и игровые площадки.

Ранее в июле сообщалось, что новая смотровая площадка появится на набережной реки Терек в центре Владикавказа. В настоящее время специалисты строят подпорную бетонную стену и реконструируют технический мост.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Украина начала использовать второй эшелон войск

    Из окна 11-ого этажа подмосковной многоэтажки выбросили собаку

    «Яковлев» захотел найти замену немецкому двигателю для Як-152

    Россиян предупредили о жаре до 43 градусов

    В Москве эвакуировали Нагатинский суд из-за угрозы взрыва

    Россиянам напомнили об ипотеке без первоначального взноса

    В МИД призвали исключить военную интервенцию в Нигер

    Экс-тренер «Зенита» назвал год возвращения российского футбола на мировую арену

    Украинские дезертиры попытались уйти с позиций и попали под огонь ВСУ и ВС РФ

    Внебрачный сын Жириновского потребовал официально признать родство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости