Десятки детских площадок отремонтировали во Владикавказе
В столице Северной Осетии, Владикавказе, в 2023 году отремонтировали свыше 50 детских площадок. Об этом пишет портал «15-й Регион».
Отмечается, что десятки площадок обновляют согласно графику. Также в этом вопросе учитываются обращения жильцов.
«Специалисты заменили сломанные элементы, осуществили покраску, провели сварочные работы, — рассказал изданию начальник отдела ВМБУ «Спецэкосервис» Сослан Макоев. — Ремонт проводим по всему городу, исходя из их состояния».
Более того, сообщается, что до конца текущего года в городе обновят еще 172 детские и игровые площадки.
Ранее в июле сообщалось, что новая смотровая площадка появится на набережной реки Терек в центре Владикавказа. В настоящее время специалисты строят подпорную бетонную стену и реконструируют технический мост.