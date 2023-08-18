Власти Крыма предупредили жителей о звуках взрывов

Олег Крючков предупредил жителей Крыма о звуках взрывов на полуострове

Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупредил жителей полуострова о звуках взрывов в своем Telegram-канале.

Как пояснил Крючков, специальные службы полуострова проведут уничтожение взрывоопасных предметов. В районе сел Урожайное, Пионерское и Доброе Симферопольского района работы проведут с 10:00 до 18:00, в районе поселка Октябрьское — с 13:00 до 15:00, в городе Старый Крым — с 11:00 до 13:00, в районе села Чистополье Ленинского района — с 10:00 до 18:00. «Возможны звуки взрывов», — предупредил он.

Советник призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Олег Крючков предупреждал жителей полуострова о звуках взрывов также 16 августа.