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13:03, 18 августа 2023Среда обитания

Европе предрекли первое за долгое время похолодание

Maxar: на следующей неделе экстремальная жара отступит из Франции и Испании

Фото: Jon Nazca / Reuters

В течение ближайших пяти дней экстремальная жара будет сохраняться во Франции и на Пиренейском полуострове. Однако к концу следующей недели высокие температуры начнут постепенно снижаться и приблизятся к нормальному для этого времени года уровню, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Maxar Technologies.

После периода затяжной жары первое за долгое время похолодание придет в том числе в столицу Испании Мадрид, предрекли эксперты. К концу следующей недели температура начнет снижаться и в восточных регионах Франции, в которых ранее был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Однако до этого средняя температура в ряде европейских стран останется значительно выше нормы, предупредили синоптики.

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Ранее Bloomberg со ссылкой на прогнозы метеорологов сообщал об усилении жары во Франции, Германии и Италии на этой неделе. Аномально высокие температуры затронут ряд городов, включая Лион, Гренобль, Франкфурт, Рим и Флоренцию. При этом сильнее всего воздух прогреется на Сардинии, где столбики термометров поднимутся до 42 градусов Цельсия.

Аномальные погодные условия сохраняются в Европе не первый месяц. Ранее в службе Евросоюза Copernicus (C3S) сообщили, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Среднемировая температура оказалась на 0,72 градуса Цельсия выше, чем в среднем за июль с 1991 по 2020 год.

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    Анатолий Акулов
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