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12:58, 8 августа 2023Среда обитания

Человечество пережило самый жаркий месяц в истории

C3S: июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Фото: Андрей Бресонов /Коммерсантъ

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, сообщает служба Евросоюза Copernicus (C3S).

Среднемировая температура в этом месяце оказалась на 0,72 градуса Цельсия выше, чем в среднем за июль с 1991 по 2020 годы. Также погода в июле была на 0,33 градуса теплее, чем в этом же месяце 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд. Температура июля оказалась на 1,5 градуса выше, чем в среднем в середине лета 1850-1900 годов.

Заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс заявила, что новый рекорд жары несет «ужасные последствия как для человечества, так и для планеты», которая в будущем будет все чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями.

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Средняя температура поверхности Мирового океана в июле также достигла рекордно высоких отметок, оказавшись на 0,51 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Волны жары в июле наблюдались на Северном полушарии, включая Южную Европу. В некоторых странах Южной Америки и на большей части Антарктиды температуры значительно превышали средние показатели.

Результаты исследования C3S основаны на компьютерном анализе с использованием множества данных со спутников и метеостанций по всему миру.

Ранее C3S сообщала, что глобальная среднесуточная температура поверхности воды в Мировом океане в августе достигла 20,96 градуса, побив рекорд 2016 года. Отмечалось, что обычно воды сильнее всего нагреваются в марте, однако в этом году динамику зафиксировали в августе.

Служба Copernicus ранее предрекала странам Западной Европы, а также некоторым регионам США, аномально теплые осень и зиму. Причиной предстоящей аномальной погоды ученые назвали природное явление Эль-Ниньо, которое способствует повышению температуры Тихого океана.

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    Мария Черкасова
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