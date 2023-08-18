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10:23, 18 августа 2023Ценности

Названа выдающая плохой вкус ошибка в свадебном образе

Фото: Alvin Mahmudov / Unsplash

Дизайнер Андриана Митчелл из Хорватии назвала выдающую плохой вкус ошибку в свадебном образе. Соответствующая публикация появилась на сайте издания The Sun.

Так, специалистка рассказала, что ей не нравится, когда невесты надевают под платье кроссовки. По ее мнению, из-за данной обуви девушки становятся сутулыми и выглядят менее элегантно.

В связи с этим Митчелл предложила присмотреться к туфлям на небольшом каблуке. «Выбирайте обувь с умом и разнашивайте ее дома перед важным днем, чтобы смягчить и привыкнуть к ней. Не надевайте слишком высокие каблуки, если вы их обычно не носите», — посоветовала дизайнер.

В июне редакторы Best Life совместно со стилистами назвали неподходящие цвета одежды для гостей на свадьбе. Так, специалисты призвали не надевать на церемонию наряды в неоновых, серебристых и красных тонах. Кроме того, они посоветовали избегать цветов одежды, как у невесты и ее подруг.

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    Мария Винар
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