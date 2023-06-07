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16:48, 7 июня 2023Ценности

Названы неподходящие цвета одежды для гостей на свадьбе

Стилист Тара Уэст призвала гостей не надевать на свадьбу неоновую и серебристую одежду

Фото: Luis Tosta / Unsplash

Редакторы Best Life совместно со стилистами назвали неподходящие цвета одежды для гостей на свадьбе. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, специалисты призвали не надевать на церемонию наряды в неоновых, серебристых и красных тонах. Кроме того, они посоветовали избегать цветов одежды, как у невесты и ее подруг. «Это привлечет нежелательное внимание к вашему внешнему виду. Простое решение — вежливо спросите невесту, в какой одежде вам прийти. Это гарантирует, что вы сможете с легкостью насладиться праздником», — пояснила модный стилист Тара Уэст и отметила, что на свадебных вечеринках чаще всего преобладают розовые и бледно-розовые оттенки.

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Помимо прочего, собеседники издания предложили не надевать наряды из джинсовой ткани, а также отказаться от ярких принтов, пайеток и обилия украшений. В подобном случае стоит присмотреться к шелковым платьям, оформленным нейтральным цветочным принтом.

В заключение свадебный стилист Бриджит Стазен порекомендовала не создавать образы полностью в черной гамме. «Несмотря на то что это старое правило, ношение полностью черного наряда на свадьбе все еще может быть показаться странным. Тем не менее черный костюм в сочетании с белоснежной рубашкой и со вкусом подобранным галстуком приемлем», — уточнила она.

Ранее ведущие подкаста Unfiltered Bride Бет и Джорджи (фамилии не раскрываются) назвали причину запрета красных платьев для гостей на свадьбе. По их словам, данный цвет означает, что девушка состояла в интимных отношениях с женихом. Кроме того, эксперты в свадебной индустрии отметили, что запрет на такие наряды может быть связан с попыткой затмить невесту.

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    Мария Винар
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