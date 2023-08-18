Живущий в Китае блогер из Донецка пожаловался на проблемы со здоровьем

Блогер Зубарев рассказал, что столкнулся с расстройством нервной системы

Популярный блогер и стример из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, столкнулся с расстройством нервной системы. На проблемы со здоровьем он пожаловался в своем Telegram-канале.

Зубарев рассказал, что недавно побывал в парикмахерской, и там у него участилось сердцебиение, появилось сильное чувство страха и поднялась температура. По его словам, подобные симптомы появлялись у него и ранее, они связаны с нарушениями нервной системы.

Блогер предположил, что проблемы со здоровьем у него начались из-за неправильного режима сна, стресса и недавно перенесенного коронавируса. «Просто [надо] дать себе восстановиться, просто дать себе время, отдыхать», — добавил он.

Ранее Зубарев рассказал о полученной им травме ноги. В китайской клинике у него диагностировали надрыв связки колена и посоветовали не нагружать ногу около недели. По словам блогера, если бы изменений не было, то ему бы предстояла операция.