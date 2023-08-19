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16:07, 19 августа 2023Силовые структуры

Напавших на российских журналистов во время репортажа взяли под стражу

Суд арестовал двоих напавших на журналистов ВГТРК во время репортажа

Фото: sirtravelalot / Shutterstock / Fotodom

В Москве суд заключил под стражу двоих мужчин, которые напали на журналистов ВГТРК во время репортажа. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

По данным ведомства, 17 августа съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» снимала репортаж о «профессиональных соседях» в квартире на улице Касимовской в Москве. Однако двое мужчин, находившихся внутри, стали мешать съемке и напали на журналистов. Их задержали.

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    Любовь Ширижик
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