СКР возбудил дело по факту нападения на журналистов ВГТРК

СКР возбудил дело из-за нападения на журналистов ВГТРК в Москве

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за нападения на журналистов ВГТРК в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

По данным ведомства, 17 августа съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» снимала репортаж о «профессиональных соседях» в квартире на улице Касимовская в Москве. Однако двое мужчин в данной квартире решили помешать съемке и напали на журналистов.

Отмечается, что фигуранты задержаны. Решается вопрос об их аресте.

Ранее 14 июля стало известно, что в здание ВГТРК была доставлена подозрительная посылка. В конверте находилось белое вещество неизвестного происхождения. Как сообщил источник «Ленты.ру», конверт был адресован главе холдинга Добродееву. Предполагалось, что в посылке могла содержаться взрывчатка.

Позднее специалисты Роспотребнадзора провели дезинфекцию здания. Они обработали комнату экспедиции ВГТРК и прилегающие к ней помещения. Конверт отправили на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии.