Из Кореи в Екатеринбург доставили обвиняемого в содействии терроризму россиянина

Из Южной Кореи в Екатеринбург доставили обвиняемого в финансировании терроризма

Обвиняемый в содействии терроризму россиянин Шакиржон Улпиджанов был экстрадирован из Южной Кореи в Екатеринбург для проведения следственных действий. Об этом сообщается в Telegram-канале антитеррористической комиссии Свердловской области.

Находившийся в международном розыске мужчина был доставлен в Екатеринбург самолетом в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России. Он обвиняется по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма») УК РФ.

«По прибытии в Российскую Федерацию фигурант уголовного дела передан конвойной группе УФСБ России по Свердловской области. Сегодня утром обвиняемый в содействии террористической деятельности прибыл в сопровождении силовиков в город Екатеринбург для проведения следственных действий», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно, уже установлено, что задержанный умышленно переводил деньги членам запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь Джихад». Его деньги впоследствии были потрачены на покупку оружия.

Ранее Центральный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 23-летнего жителя Ульяновска за содействие запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь Джихад». Молодой человек признан виновным по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма») УК РФ. Первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима.