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20:37, 19 августа 2023Путешествия

С испанского острова из-за пожаров эвакуировали 26 тысяч человек

Europa Press: более 26 тысяч человек эвакуировано с острова Тенерифе

Фото: Maria Lupan / Unsplash

Вышедшие из-под контроля природные пожары спровоцировали эвакуацию более 26 тысяч человек с испанского острова Тенерифе. Об этом со ссылкой на экстренные службы Испании сообщает агентство Europa Press.

Уточняется, что такие показали были зафиксированы в процессе переписи населения разных муниципалитетов, затронутых пожаром. По данным агентства, всем оставшимся без жилья были предоставлены временные убежища.

Ранее президент Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что лесной пожар на Канарах в Испании вышел из-под контроля. Уточнялось, что пожар начался ночью 15 августа на острове Тенерифе после обрушившейся на Канары тепловой жары, которая высушила многие районы и увеличила риск возникновения возгораний.

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    Варвара Кошечкина
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