Генерал ВВС США предрек разочарование от ожиданий успеха ВСУ с получением F-16

Генерал ВВС США Хекер: российские войска смогут бороться с F-16

Истребители американского производства F-16 дадут дополнительные возможности Военно-воздушным силам Украины, но не стоит ожидать, что они сломают грозную противовоздушную оборону (ПВО) России. Такое мнение высказал генерал ВВС США Джеймс Хекер, передает Business Insider.

Он предрек разочарование тем, кто рассчитывает на успех украинской армии после получения F-16. Эти истребители не станут серебряными пулями, способными уничтожить российскую ПВО, считает военный.

Генерал отметил, что российские войска быстро адаптируются к поставляемым Украине новым типам вооружений, также они приспособятся и к появлению американских истребителей.

Хекер указал, что даже на F-16 нельзя подобраться достаточно близко к цели, так как его может сбить одна из российских ракет класса «земля-воздух».

18 августа генерал заявлял, что срок подготовки украинских экипажей F-16 может занять пять лет. Он ранее критиковал идею передачи истребителей. «Что даст им F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем. (...) Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не будет панацеей», — заявил Хекер.

США дали согласие на передачу Украине F-16 Данией и Нидерландами после того, как украинские пилоты пройдут соответствующую подготовку по их эксплуатации. При этом точные сроки поставок истребителей не обозначены.