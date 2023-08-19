American Conservative: поляки видят выгоду в конфликте Украины и России

Американский журналист Бредли Девлин посетил Польшу и узнал мнение граждан о конфликте между Украиной и Россией. Услышанное его удивило, об этом он рассказал в статье для American Conservative.

«Некоторые поляки сказали мне, что нынешний конфликт — выгодная сделка: они могут сражаться с Россией, своим "главным историческим врагом", как сказал мне один поляк, "польским оружием и украинскими жизнями», — сообщил журналист.

Также Девлин узнал, что с начала спецоперации России на Украине поляки больше не говорят о том, что считают Львов польским городом. Несмотря на то, что большинство в польском обществе до сих пор хочет вернуть контроль над территориями западной Украины, своим молчанием на эту тему они выражают поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что Польша стала лидером в Европе по производству боеприпасов. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил ключевую роль страны в поставках по военным закупкам ЕС.