Юлия Ковальчук рассказала о проблемах с внешностью после родов

Певица Юлия Ковальчук пожаловалась на испортившиеся после родов фигуру и волосы

Российская певица Юлия Ковальчук, в начале июля родившая второго ребенка, пожаловалась на фигуру и волосы, испортившиеся после родов. О проблемах с внешностью после декрета она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам бывшей солистки группы «Блестящие», она почти сбросила все набранные за время беременности килограммы, но окончательно в прежнюю форму еще не вернулась. По этой причине ей предстоит серьезная работа по восстановлению фигуры.

Ковальчук также посетовала, что после декрета ее волосы категорически отказываются укладываться.

Мои волосы категорически против, что я собралась на первый концерт после декрета. Они отвыкли от укладок. Сказали: Мать, да все ж нормально было, куда ты собралась? Что за работа? Что за концерт? Оставьте нас в покое! Юлия Ковальчук певица

40-летняя певица добавила, что за время беременности успела соскучиться по работе. Потому она хочет как можно скорее вернуться к выступлениям на сцене.

Ранее Ковальчук сообщила, что она и ее супруг Алексей Чумаков стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь. В 2017 году на свет появилась их первая дочка Амелия.