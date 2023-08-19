Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:29, 19 августа 2023Забота о себе

Юлия Ковальчук рассказала о проблемах с внешностью после родов

Певица Юлия Ковальчук пожаловалась на испортившиеся после родов фигуру и волосы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Юлия Ковальчук, в начале июля родившая второго ребенка, пожаловалась на фигуру и волосы, испортившиеся после родов. О проблемах с внешностью после декрета она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам бывшей солистки группы «Блестящие», она почти сбросила все набранные за время беременности килограммы, но окончательно в прежнюю форму еще не вернулась. По этой причине ей предстоит серьезная работа по восстановлению фигуры.

Материалы по теме:
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок. На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок.На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
1 июля 2022
«Сейчас открывается окно возможностей» У российской косметики появился шанс заменить западную. Почему это хорошо?
«Сейчас открывается окно возможностей»У российской косметики появился шанс заменить западную. Почему это хорошо?
15 июня 2022

Ковальчук также посетовала, что после декрета ее волосы категорически отказываются укладываться.

Мои волосы категорически против, что я собралась на первый концерт после декрета. Они отвыкли от укладок. Сказали: Мать, да все ж нормально было, куда ты собралась? Что за работа? Что за концерт? Оставьте нас в покое!

Юлия Ковальчукпевица

40-летняя певица добавила, что за время беременности успела соскучиться по работе. Потому она хочет как можно скорее вернуться к выступлениям на сцене.

Ранее Ковальчук сообщила, что она и ее супруг Алексей Чумаков стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь. В 2017 году на свет появилась их первая дочка Амелия.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны сообщили о пресечении атаки беспилотника ВСУ

    Необычное объявление появилось на столбе в Подмосковье

    Все бомбоубежища на Украине получили статус стратегических объектов

    Девушку обокрали в московском храме

    В США оценили успехи Российской армии по уничтожению в тылу объектов ВСУ

    Юлия Ковальчук рассказала о проблемах с внешностью после родов

    Российских альпинистов спасли в горах Таджикистана

    Зеленский заявил о начале тренировок украинских пилотов на шведских истребителях

    В Совфеде прокомментировали идею запрета территориальных уступок России

    Напавших на российских журналистов во время репортажа взяли под стражу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости