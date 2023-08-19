Минобороны показало кадры уничтожения украинских БМП российскими FPV-дронами

Минобороны России показало кадры уничтожения боевых машин пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими FPV-дронами. Ведомство предоставило видео «Ленте.ру» в субботу, 19 августа.

На записи можно увидеть, как дрон-камикадзе атакует украинскую БМП. «Высокая скорость и малозаметность из-за малых габаритов не оставляет шансов броне ВСУ», — заявили в ведомстве.

Ранее в сети появилось видео, где российский боеприпас «Ланцет» поражает американский колесный бронетранспортер (БТР) Stryker на запорожском направлении. БТР был ликвидирован российским боеприпасом с одного удара.