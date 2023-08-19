Уничтожение американского БТР российским «Ланцетом» в Запорожье сняли на видео

Российский «Ланцет» поразил американский БТР Stryker на запорожском направлении

РИА Новости

Российский барражирущий боеприпас «Ланцет» поразил американский колесный бронетранспортер (БТР) Stryker на запорожском направлении. Уничтожение прямым попаданием западной техники засняли на видео, передает РИА Новости.

На кадрах видно движущийся на большой скорости американский БТР, за ним на дороге поднимается столб пыли. Он попал в поле зрения камер «Ланцета» и вскоре был ликвидирован российским боеприпасом с одного удара.

Утром 19 августа стало известно, что российские войска сорвали шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении. Потери украинской армии составили более 40 тысяч человек. Ранее Минобороны сообщило об ударе ВКС по скоплениям ВСУ у пяти населенных пунктов, где средства ПВО также сбили три украинских беспилотника «Валькирия», «Фурия» и «Лелека».