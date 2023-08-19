Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские подразделения сорвали шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что потери украинской армии составили более 40 боевиков. «Уничтожены боевая машина пехоты, пикап», — добавил Савчук.

По его словам, в рамках контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены более 30 артиллерийских позиций ВСУ, а также поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномет.

Ранее сообщалось, что российские силы ударили по Вооруженным силам Украины у пяти населенных пунктов в Донецкой народной республике. Так, принадлежащие украинской стороне две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» были уничтожены баражирующими боеприпасами «Ланцет» в Великой Новоселке и Времевке.