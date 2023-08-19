Власти сообщили о ликвидации последствий атаки дрона на аэродром под Новгородом

Под Новгородом ликвидировали последствия атаки беспилотника на аэродром Сольцы

В Новгородской области завершили все мероприятия по ликвидации последствий атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военный аэродром в городе Сольцы. Об этом сообщил глава Солецкого муниципального округа Максим Тимофеев в Telegram.

По словам представителя властей, мирному населению ничто не угрожает. Все организации работают в штатном режиме. «Прошу соблюдать спокойствие и бдительность», — сказал он.

Ранее губернатор Новгородской области описал ситуацию в регионе после атаки на аэродром как спокойную и контролируемую. По его словам, приняты все необходимые меры безопасности.

Об атаке ВСУ на военный аэродром в Новгородской области стало известно 19 августа. В Минобороны России сообщили, что удар планировалось нанести с помощью беспилотника коптерного типа, однако дрон был замечен расчетом поста внешнего наблюдения объекта, а затем уничтожен.