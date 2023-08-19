Новгородский губернатор описал ситуацию после атаки ВСУ на военный аэродром

Новгородский губернатор Никитин назвал спокойной ситуацию после атаки ВСУ

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военный аэродром Сольцы Новгородской области в регионе сохраняется спокойная обстановка, сообщил губернатор Андрей Никитин в Telegram.

Глава региона описал ситуацию как контролируемую. По его словам, приняты все необходимые меры безопасности. Пострадавших среди мирных жителей нет. Никитин выразил уверенность, что действия киевских властей не останутся без ответа.

Об атаке ВСУ на военный аэродром в Новгородской области стало известно 19 августа. В Минобороны России сообщили, что удар планировалось нанести с помощью беспилотника коптерного типа, однако дрон был замечен расчетом поста внешнего наблюдения объекта, а затем уничтожен.

В ведомстве добавили, что в результате начался пожар на стоянке самолетов, но он был быстро потушен. В ходе атаки ВСУ повреждено одно воздушное судно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Украина попыталась нанести удар по аэродрому в крымском поселке городского типа Новофедоровка. Атака была предпринята около пяти утра в четверг, 10 августа. Ее удалось предотвратить средствами противовоздушной обороны.