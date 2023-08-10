ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму

Baza: ВСУ попытались атаковать аэродром в Новофедоровке в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром в крымском поселке городского типа Новофедоровка. Об этом издание Baza сообщило в Telegram-канале.

По информации издания, атака была предпринята около 5 утра в четверг, 10 августа. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ее удалось предотвратить.

Сведений о пострадавших не поступало.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что 11 беспилотников пытались атаковать город, но были подавлены. Он пояснил, что девять из них удалось заглушить средствами радиоэлектронной борьбы, еще два были сбиты системой ПВО.

Впоследствии в Минобороны России отметили, что в Севастополе были пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки с помощью беспилотников.