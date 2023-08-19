Глава Минобороны Украины оценил вероятность своей отставки

Глава Минобороны Украины Резников: могу уволиться и сам

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность своей отставки, отметив, что может покинуть пост по собственному желанию. Его слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.

Глава оборонного ведомства отметил, что решения такого рода принимает президент страны, однако допустил, что может и сам отказаться выполнять возложенные на него обязанности.

«Могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны Украины заявили о начале обучения пилотов на истребителях F-16.