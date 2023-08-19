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20:02, 19 августа 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Украины оценил вероятность своей отставки

Глава Минобороны Украины Резников: могу уволиться и сам

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность своей отставки, отметив, что может покинуть пост по собственному желанию. Его слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.

Глава оборонного ведомства отметил, что решения такого рода принимает президент страны, однако допустил, что может и сам отказаться выполнять возложенные на него обязанности.

«Могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны Украины заявили о начале обучения пилотов на истребителях F-16.

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    Варвара Кошечкина
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