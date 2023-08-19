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19:49, 19 августа 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины заявили о начале обучения пилотов на истребителях F-16

Министр обороны Украины Резников: обучение пилотов на истребителях F-16 началось
СюжетМинобороны:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16. Его слова приводят РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Резников проинформировал, что обучение уже началось и о его завершении доложат инструкторы, когда увидят, что пилоты, инженеры и техники овладели новыми навыками и стали корректно взаимодействовать между собой. «Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное — сколько», — отметил глава Минобороны Украины.

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Раскрывать другие подробности обучения Резников отказался, при этом выразил уверенность, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обязательно будут применять истребители F-16, но когда именно это произойдет, неизвестно.

Ранее стало известно, что власти США одобрили поставки Данией и Нидерландами истребителей F-16 на Украину. Госсекретарь Энтони Блинкен отправил иностранным коллегам письмо с таким решением. При этом точные сроки поставок истребителей пока не раскрываются. По словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, поставки истребителей для Киева от третьих стран должны состояться после того, как летчики ВСУ завершат соответствующую подготовку.

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