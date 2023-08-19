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05:46, 19 августа 2023Мир

В США отложили обсуждение решения конфликта на Украине до конца контрнаступления

WP: Пентагон обсудит решение конфликта на Украине после конца контрнаступления

Фото: Ludmila Pakhomova / Russian Look / Globallookpress.com

Обсуждение в Пентагоне варианта решения украинского конфликта с помощью дипломатии невозможно до конца контрнаступления. Таким мнением поделился председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью Washington Post.

«Я бы сказал, что есть разные способы достижения этих целей. И прямо сейчас я бы сказал, что, наверное, слишком рано говорить об этом. Контрнаступление еще не исчерпало себя. Нужно посмотреть, чем все это закончится, а после — двигаться дальше», — ответил военачальник на вопрос, ведет ли США закрытые переговоры с Россией или Украиной по урегулированию кризиса.

Милли не смог дать изданию однозначный утвердительный ответ на тему того, сможет ли Киев победить, объяснив, что для Украины и остального мира победа будет означать разные вещи. США и ЕС только добиваются соблюдения установленных правил, а цели украинских властей по сохранению суверенитета и территориальной целостности требуют гораздо больших усилий.

Ранее в Пентагоне сообщили, что срок подготовки украинских экипажей F-16 может составить до пяти лет. Также было отмечено, что передача истребителей Киеву не поможет изменить ход боевых действий в пользу Украины.

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    Александра Синицына
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