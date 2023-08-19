Посол России сравнил подготовку к отправке F-16 Украине с поездом без тормозов

Посол РФ Антонов сравнил подготовку к отправке F-16 ВСУ с поездом без тормозов

Посол России в США Анатолий Антонов сравнил подготовку к отправке американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) с «несущимся на всех парах железнодорожным составом без тормозов». Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Появление истребителей подобного типа в руках украинских головорезов рассматриваем как угрозу нашей безопасности в ядерной сфере», — сказал он. По его словам, Москва даст на такие враждебные действия решительный военно-технический ответ.

Антонов также заявил, что Соединенные Штаты не останавливает даже растущее понимание общественности относительно бесполезности предоставления военной помощи украинской стороне, поскольку очевиден провал контрнаступления ВСУ.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер оценил срок подготовки украинских экипажей F-16 в пять лет. Он подчеркнул, что «получение навыков владения F-16 не происходит в одночасье» и займет длительный срок.