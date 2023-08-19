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08:01, 20 августа 2023Россия

В Госдуме предложили возмещать траты на подготовку детей к школе

Депутат Бессараб предложила возмещать семьям траты на подготовку детей к школе

Фото: Taylor Flowe / Unsplash

Государство могло бы компенсировать нуждающимся семьям траты на подготовку ребенка к школе, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она предложила такую идею как способ поддержать россиян с невысокими доходами.

По задумке депутата, государство могло бы возмещать родителям определенную сумму, которую они тратят на подготовку ребенка к началу учебного года.

«Я думаю, [можно ввести] компенсацию за приобретенные самостоятельно товары, работы, услуги в пользу детей. Например, при подготовке к первому сентября, приобретение школьной формы, приобретение канцтоваров, ранцев, сменной обуви. Думаю, это вполне возможно было бы», — сказала депутат.

Меры хотелось бы придумать, но сегодня это достаточно трудно сделать, поскольку бюджет у нас дефицитный на ближайшую трехлетку

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

По мнению Бессараб, далеко не каждая российская семья нуждается в такой помощи. Она отметила, что государство поддерживает многодетные семьи на региональном уровне. Также некоторым полагается ежемесячное пособие, напомнила парламентарий.

«С 2022 года мы начали выплачивать ежемесячное универсальное пособие на деток, и сегодня 10 миллионов семей с детками получают такое пособие. Оно ежемесячное и зависит от доходности семьи — в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума в соответствующем субъекте. На мой взгляд, это гораздо лучше, чем единовременное одноразовое пособие к каким-то конкретным датам», — заключила член нижней палаты российского парламента.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство поможет многодетным семьям выплатить ипотеку. Для этого из бюджета выделят 15 миллиардов рублей. Помощь получат те, у кого после 1 января 2019 года родилось трое и более детей.

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    Варвара Кошечкина
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