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16:47, 13 июля 2023Среда обитания

Многодетным семьям помогут выплатить ипотеку

Кабмин направит 15 миллиардов рублей на помощь с выплатой ипотеки многодетным семьям

Фото: Juliane Liebermann / Unsplash

Правительство направит 15 миллиардов рублей на помощь с выплатой ипотеки многодетным семьям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг, 13 июля, его цитирует РИА Новости.

По словам Мишустина, помощь будет направлена взявшим жилищный кредит семьям, у которых «после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующий». Таким заемщикам будет положена выплата в 450 тысяч рублей, они смогут потратить ее на полное или частичное погашение ипотеки.

Ранее в июле депутат Госдумы Ксения Горячева предложила сделать для многодетных семей отдельную программу обеспечения жильем. Автор обращения к вице-премьерам Татьяне Голиковой и Марату Хуснуллину отметила, что в ряде регионов из-за приоритетной поддержки многодетных семей обычные семьи сталкиваются со сложностями с доступом к жилищной субсидии в рамках программы «Молодая семья».

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    Полина Кислицына
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