Обычные российские семьи столкнулись со сложностями с жильем из-за многодетных

В Госдуме предложили сделать для многодетных семей отдельную программу обеспечения жильем

Депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Ксения Горячева направила обращения вице-премьерам Татьяне Голиковой и Марату Хуснуллину с предложением отделить льготные семьи от обычных, сделав для первых отдельную программу обеспечения жильем. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении Горячева отметила, что в ряде регионов из-за приоритетной поддержки многодетных семей обычные семьи сталкиваются со сложностями с доступом к жилищной субсидии в рамках программы «Молодая семья». В качестве решения этой проблемы депутат предложила ввести квотирование льготных семей в размере не более 50 процентов от общей численности семей либо организовать для них отдельную программу обеспечения недвижимостью.

Кроме того, Горячева указала на необходимость продлить на пять лет после достижения 35 лет срок участия в программе для семей, которые стоят в очереди на субсидирование жилья на протяжении пяти и более лет. Она добавила, что семьи, которые много лет участвуют в программе, боятся, что не смогут получить поддержку в решении жилищного вопроса и их исключат из очереди.

«Программу обеспечения жильем молодых семей в ряде регионов в пору назвать программой обеспечения жильем молодых многодетных семей, так как до обычных семей очередь просто не доходит из-за большого количества участников. Мы понимаем важность решения жилищного вопроса для молодых семей всех категорий, поэтому предлагаем выделить подпрограмму для льготных категорий семей», — заявила агентству глава комитета «Новых людей» по вопросам семьи, мужчин, женщин и детей Кира Скрипаль.

В июле стало известно, что более трех четвертей молодых семей останутся без субсидий на жилье. По словам представителя Минстроя, в 2023-2025 годах из 144,5 тысячи молодых семей, претендующих на государственные субсидии для оплаты части жилья, их получат лишь 32,8 тысячи.