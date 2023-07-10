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20:46, 10 июля 2023Среда обитания

Более трех четвертей молодых семей останутся без субсидий на жилье

Из 114,5 тысячи претендующих на субсидии на оплату жилья семей их получат лишь 32,8 тысячи

Фото: Dutch Shooter / Unsplash

В 2023-2025 годах из 144,5 тысячи молодых семей, претендующих на государственные субсидии для оплаты части жилья, их получат лишь 32,8 тысячи. О том, что более трех четвертей молодых семей останутся без поддержки в этом вопросе, представитель Минстроя сообщил «Известиям».

Согласно условиям программы «Молодая семья», полные семьи до 35 лет или один родитель с детьми могут претендовать на субсидию от государства при приобретении недвижимости. Ее размер для бездетных семей составляет не менее 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья и не менее 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для тех, у кого есть дети. Однако сейчас в России образовались большие очереди на получение субсидии.

В Счетной палате обнаружили, что из предусмотренных программой на 2023 год 4,5 миллиарда рублей к настоящему моменту уже использовано 87 процентов, или 3,9 миллиарда. Всего в 2023-2025 годах улучшить жилищные условия планируют для 32,8 тысячи семей. При этом, по состоянию на 1 января нынешнего года, на выплаты претендуют в общей сложности 144,5 тысячи семей.

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Аналогичные суммы по 4,5 миллиарда рублей планируют выделять и в 2024-2025 годах. В Минстрое подчеркнули, что сокращать сроки реализации программы не собираются. По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, «Молодая семья» — недофинансированный проект. Она добавила, что ситуаций, когда семья после достижения возраста в 35 лет выбывает из очереди, не получив помощи, быть не должно.

В июне стало известно, что заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил выдавать молодежи беспроцентный кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Кроме того, в том же месяце Минстрой предложил компенсировать 50 процентов аренды жилья россиян до 35 лет для взноса на ипотеку.

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    Полина Кислицына
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