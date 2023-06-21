Молодежи захотели давать беспроцентный кредит на первый взнос по ипотеке

Депутат Милонов предложил давать молодежи беспроцентный кредит на первый взнос по ипотеке

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил выдавать молодежи беспроцентный кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Своей идеей он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что самая большая проблема для молодежи в вопросе покупки квартиры — это накопить на первоначальный взнос.

«Поэтому я бы задумывался о том, чтобы для молодежи, которая официально работает или если говорить о паре, то один работает, а другая ухаживает за детьми, была возможность у государства обеспечить дополнительный способ для первого взноса», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Это хорошо, когда от кого-то из родственников есть хотя бы комната, которую можно продать. А если нет, то накопить на первый взнос очень сложно, отметил Милонов.

Поэтому государство могло бы давать дополнительный кредит для молодежи на первый взнос. Предположим, беспроцентную ссуду Виталий Милонов депутат Госдумы

«Тогда люди смогли бы сделать первый взнос, начать платежи по ипотеке и потом потихонечку закрыть и кредит первого взноса. Потому что без первого взноса программы очень сложные и более дорогостоящие», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Минстрой предложил субсидировать половину стоимости аренды жилья для молодежи — россиянам до 35 лет. Чтобы получить компенсацию от Минстроя, россиянам необходимо соблюсти условие — параллельно накапливать средства на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке.

Отмечается, что с 1 июня Центробанк увеличил размер минимального взноса по ипотеке в России с 10 до 20 процентов. Еще через полгода, с 1 января 2024 года, для приобретения жилья в ипотеку потребуется внести 30 процентов от стоимости недвижимости.