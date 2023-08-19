Шольц усомнился в возвращении Трампа в Белый дом

Канцлер ФРГ Шольц усомнился, что Трамп выиграет президентские выборы в США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал маловероятным возвращение Дональда Трампа на пост президента США. Его слова приводит TZ.

По его мнению, на предстоящих выборах главы Белого дома одержит победу действующий глава государства Джо Байден. «Более вероятно, что президент Байден будет переизбран <…> мы тщательно рассматриваем сценарии развития всех международных ситуаций», — заявил он.

Шольц подчеркнул, что Байден обладает «невероятным опытом в международной политике», «здравым смыслом», а также способен преодолеть раскол в американском обществе.

Ранее Трамп оценил свою возможность победить на президентских выборах. По его мнению, шансы снова быть избранным на выборах в 2024 году «близки к 100 процентам».