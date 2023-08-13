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13:59, 13 августа 2023Мир

Трамп оценил свои шансы победить на президентских выборах

Трамп заявил, что его шансы победить Байдена на выборах близки к 100%

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил журналистам Times, что его шансы снова быть избранным на выборах 2024 году «близки к 100 процентам».

Он считает, что почти со 100-процентной вероятностью сможет опередить действующего президента США Джо Байдена, если в следующем году они повторят свое противостояние 2020 года.

Трамп также уверен, что достойных конкурентов для него нет и среди республиканцев. На вопрос журналистов, не рано ли он списывает со счетов однопартийца Рона Десантиса, экс-президент ответил «нет».

Ранее Трамп заявил, что судебные процессы по делам против него следует проводить только после выборов в 2024 году. Сейчас начало процесса по делу о штурме Капитолия запланировано на 2 января следующего года — по мнению экс-президента, оно станет «вмешательством в выборы», так как совпадет с началом электоральных мероприятий в ряде штатов.

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    Софья Ермакова
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