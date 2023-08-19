Россиянам назвали способ наладить личную жизнь при плотном графике работы

Эксперт Гончарова: наладить баланс между работой и личной жизнью поможет хобби

HR-эксперт «СберНПФ» Наталия Гончарова назвала проверенный способ наладить личную жизнь при плотном графике работы. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам специалистки, главными причинами неумения людей наладить баланс между работой и личной жизнью являются их завышенные требования к себе и постоянное стремление к успеху и достижениям. Исправить ситуацию помогут честный разговор с работодателем о наметившейся проблеме, развитие навыка уходить в отпуск без чувства вины и умение договариваться с руководством о реальных сроках выполнения задач, уверена Гончарова.

«Как сотрудник может помочь себе наладить баланс? Учитесь делегировать. Заведите хобби. Боритесь с чувством вины на отдыхе», — объяснила эксперт. Гончарова также рекомендовала не засиживаться в офисе после окончания рабочего дня, в выходные и вечером стараться отключать уведомления и не писать в рабочие чаты.

Ранее аналитики некоммерческой организации 4 Day Week Global (4DWG), базирующейся в Новой Зеландии, представили новые данные по тестированию четырехдневной рабочей недели в мире. По итогам исследования выяснилось, что работники компаний, принявшие участие в проекте, стали счастливее, а их фирмы повысили уровень эффективности и получили большую прибыль.