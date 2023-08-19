Жителей юга России предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни

Вильфанд: на юге России ожидается жара, как в Турции — до +39 градусов

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара ожидается в выходные дни, а также в начале следующей недели в ряде регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

До плюс 39 градусов прогнозируется в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа. По словам синоптика, это аномальная температура, которая на 4-6 градусов выше августовской нормы.

«Это не краснодарская, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции», — уточнил Вильфанд.

В ближайшие дни температура выше нормы ожидается в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях. Здесь будет около 30 градусов выше нуля. Высокие температуры прогнозируются и в Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что жара в Москве продлится до 19 августа. Подчеркивалось, что в выходные температура начнет снижаться: в субботу ожидается 25-26 градусов, а в воскресенье — максимум до плюс 20-25 градусов Цельсия, что соответствует климатической норме для данного времени. Кроме того, в субботу, по прогнозам специалиста, «увеличится облачность, прогнозируется небольшой дождь».