Врач назвал провоцирующую рак ошибку в питании

Врач Вялов: клетчатка в рационе помогает избежать развития рака кишечника

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал об ошибке в питании, которая может привести к развитию рака. Его слова приводит РИА Новости.

По словам врача, для того чтобы снизить риск развития рака кишечника, легких и предстательной железы, следует включить в рацион достаточное количество клетчатки. «Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остается только клетчатка из растений», — говорит Вялов.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что клетчатка, содержащаяся в овощах, нормализует работу кишечника, что, в свою очередь, помогает избежать возникновения новообразований. Особенно опасной для здоровья привычкой врачи назвал злоупотребление жареным мясом, с которым съедается недостаточное количество зелени. Вялов добавил, что постоянные стрессы и привычка долго сидеть на одном месте также способны спровоцировать развитие рака.

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