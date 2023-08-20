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10:41, 20 августа 2023Мир

Американский эксперт заявил об игнорировании США пожаров на Гавайях

Эксперт Мур: власти США игнорируют пожары на Гавайях

Фото: Mike Blake / Photo / Reuters

Власти США игнорируют природные пожары на Гавайях. Об этом заявил американский публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур в эфире телеканала Fox News.

По словам эксперта, жители Гавайских островов просили о финансовой поддержке, однако остались неуслышанными. «Они умоляли о деньгах! И власти ничего не делали», — сказал эксперт по экономическим вопросам.

Публицист отметил, что США игнорировали просьбы жителей, продолжая вкладывать средства в зеленую энергетику. Такое поведение Вашингтона Мур назвал «эпидемией безумия».

Ранее в США заявили о планах восполнить запасы вооружений Киева зимой. Американские политики ждут прихода зимы, надеясь на снижение интенсивности боевых действий на Украине, с целью нарастить производство боеприпасов и поддерживать запасы военной продукции при «ошеломляющих» потребностях Киева.

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    Алиса Удовик
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