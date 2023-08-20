В США заявили о планах восполнить запасы вооружений Киева зимой

NYT: США ждут зимы, чтобы восполнить запасы вооружений ВСУ во время «затишья»

Американские политики ждут прихода зимы, надеясь на снижение интенсивности боевых действий на Украине, с целью нарастить производство боеприпасов и поддерживать запасы военной продукции при «ошеломляющих» потребностях Киева, заявили источники в оборонных кругах и эксперты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times (NYT).

По данным издания, несмотря на то, что летнее контрнаступление Украины идет всего месяцы, чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы. Они предполагают, что зимой возможно наступит потенциальное затишье, и планируют восполнить запасы вооружений Киева. «Позволив США и союзникам "наверстать и поддерживать" производство», — подчеркнули эксперты.

Специалисты признали, что успехи контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависят от «способности Запада удовлетворить ошеломляющий голод Украины по артиллерийским боеприпасам».

Ранее президент России Владимир Путин увидел затишье в украинском контрнаступлении. По информации главы государства, это связано с тем, что противник несет серьезные потери.