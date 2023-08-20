Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский крадет деньги

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос обвинил президента страны Владимира Зеленского в воровстве из-за решения укрепить оборону на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какую бы стену мы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт в подтверждение того, что он (Зеленский) крадет деньги», — цитирует агентство заявление военного.

Кривонос также рассказал, что ВСУ не обеспечены всем необходимым для ведения боевых действий из-за коррупции в военной сфере Украины. Кроме того, вся территория страны находится под угрозой из-за отсутствия достаточно эффективных систем ПВО. Генерал добавил, что украинская власть «пытается делать вид, что у военных все хорошо» и «готова пойти на все, чтобы обмануть народ».

Ранее сообщалось, что Кривонос обвинил Зеленского в огромных потерях ВСУ.