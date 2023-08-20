Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:49, 20 августа 2023Бывший СССР

Украинский генерал обвинил Зеленского в воровстве

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский крадет деньги

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос обвинил президента страны Владимира Зеленского в воровстве из-за решения укрепить оборону на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какую бы стену мы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт в подтверждение того, что он (Зеленский) крадет деньги», — цитирует агентство заявление военного.

Материалы по теме:
«Решение принимали быстро» Из-за конфликта украинских спецслужб погиб переговорщик с Россией. Кому выгодна его смерть?
«Решение принимали быстро»Из-за конфликта украинских спецслужб погиб переговорщик с Россией. Кому выгодна его смерть?
2 февраля 2023
«Уберите своих воров» Почему США взялись за борьбу с коррупцией на Украине и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
«Уберите своих воров»Почему США взялись за борьбу с коррупцией на Украине и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
7 февраля 2023
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

Кривонос также рассказал, что ВСУ не обеспечены всем необходимым для ведения боевых действий из-за коррупции в военной сфере Украины. Кроме того, вся территория страны находится под угрозой из-за отсутствия достаточно эффективных систем ПВО. Генерал добавил, что украинская власть «пытается делать вид, что у военных все хорошо» и «готова пойти на все, чтобы обмануть народ».

Ранее сообщалось, что Кривонос обвинил Зеленского в огромных потерях ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Дания поставит Украине самолеты F-16

    Пользователей сети восхитили кадры Москвы 60-х годов

    Украинский генерал обвинил Зеленского в воровстве

    Покинувшего Россию легионера осудили за выбор нового клуба

    Жителей Стамбула призвали экономить воду из-за угрозы засухи

    В МИД Ирана вызвали послов двух европейских стран из-за акций с сожжением Корана

    Кадыров сообщил о большом скоплении техники и сил ВСУ на ореховском направлении

    Украинские эксперты МВД распилили ракету болгаркой и подорвались

    Парк «Зарядье» напротив Кремля эвакуировали в третий раз за неделю

    Посол Израиля ответил на угрозы Украины закрыть Умань для паломников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости