Венгрия опасается, что конфликт на Украине приведет к глобальной конфронтации

Правительство Венгрии опасается возникновения глобальной конфронтации из-за украинского конфликта. Об этом на торжественной церемонии приведения к присяге новых армейских офицеров, состоявшейся в Будапеште по случаю национального праздника, заявил министр обороны республики Криштоф Салай-Бобровницки, передает ТАСС.

Министр отметил, что конфликт на Украине свидетельствует о формировании нового мирового порядка. По его словам, предсказать дальнейшее развитие событий невозможно, однако конфликт может привести к глобальной конфронтации.

Салай-Бобровницки почеркнул, что правительство Венгрии призывает стороны украинского конфликта к прекращению огня и началу мирных переговоров. Министр добавил, что «венгры не одиноки в своем стремлении к миру».

Ранее сообщалось, что западные политики занимаются разработкой собственных вариантов сделок по прекращению украинского конфликта, однако их условия не устроят ни Россию, ни Украину. По мнению издания The Wall Street Journal, главная цель Украины в рамках каких бы то ни было мирных соглашений, которая заключается в восстановлении ее территориальной целостности, выглядит довольно нереалистичной.

