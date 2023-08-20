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11:52, 20 августа 2023Мир

Венгрия заявила о возможной глобальной конфронтации из-за конфликта на Украине

Венгрия опасается, что конфликт на Украине приведет к глобальной конфронтации

Фото: Reuters

Правительство Венгрии опасается возникновения глобальной конфронтации из-за украинского конфликта. Об этом на торжественной церемонии приведения к присяге новых армейских офицеров, состоявшейся в Будапеште по случаю национального праздника, заявил министр обороны республики Криштоф Салай-Бобровницки, передает ТАСС.

Министр отметил, что конфликт на Украине свидетельствует о формировании нового мирового порядка. По его словам, предсказать дальнейшее развитие событий невозможно, однако конфликт может привести к глобальной конфронтации.

Салай-Бобровницки почеркнул, что правительство Венгрии призывает стороны украинского конфликта к прекращению огня и началу мирных переговоров. Министр добавил, что «венгры не одиноки в своем стремлении к миру».

Ранее сообщалось, что западные политики занимаются разработкой собственных вариантов сделок по прекращению украинского конфликта, однако их условия не устроят ни Россию, ни Украину. По мнению издания The Wall Street Journal, главная цель Украины в рамках каких бы то ни было мирных соглашений, которая заключается в восстановлении ее территориальной целостности, выглядит довольно нереалистичной.

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    Алиса Удовик
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