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09:17, 20 августа 2023Мир

Стало известно о разрабатываемых Западом мирных соглашениях по Украине

WSJ: Запад готовит мирные соглашения, которые не устроят ни Россию, ни Украину

Западные политики занимаются разработкой собственных вариантов сделок по прекращению украинского конфликта, однако их условия не устроят ни Россию, ни саму Украину. Об этом стало известно The Wall Street Journal.

«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — отмечается в материале.

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