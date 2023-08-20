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08:06, 20 августа 2023Бывший СССР

В Германии назвали два варианта исхода украинского конфликта

Обозреватель Bild Репке: для Украины существуют только плохие исходы конфликта

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Для Украины существуют только два неблагоприятных варианта исхода конфликта, заявил обозреватель немецкой Bild Юлиан Репке. Об этом он написал в социальной сети Twitter, которая теперь называется X.

Журналист сослался на анализ, проведенный заместителем главного редактора издания Паулем Ронцхаймером. «Он показывает, в какой разрушительной ситуации находится украинское правительство, что на самом деле есть только плохие варианты, и что Запад несет большую ответственность за эту ситуацию», — подчеркнул обозреватель.

Он указал, что одним из вариантов развития событий может быть повторное контрнаступление Украины в 2024 году. Это возможно только в случае продолжения финансирования Западом, уточнил он. Самым «ужасным» для Киева сценарием он назвал контрнаступление России.

Ранее британский военный аналитик Шон Белл предположил, что конфликт на Украине может завершиться подписанием мирного соглашения.

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    Марина Совина
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