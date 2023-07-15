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18:19, 15 июля 2023Мир

В Британии назвали возможный исход конфликта на Украине

Военный эксперт Белл: конфликт на Украине может завершиться подписанием мирного соглашения

Фото: Reuters

Британский военный аналитик Шон Белл в колонке для Sky News назвал возможный исход конфликта на Украине. По его мнению, ситуация может завершиться подписанием мирного соглашения.

«Если никто из сторон — ни украинская, ни российская — не одержит победу и не достигнет своих стратегических целей, то конфликт завершится только подписанием мирного соглашения», — поделился мнением Белл.

По его словам, перед тем, как начать переговоры о мире, Россия и Украина захотят убедиться в том, что их опасения насчет собственной безопасности могут быть удовлетворены.

Также Белл заметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что стране предложат план действий для вступления в альянс, но этого так и не произошло. «НАТО является оборонительным альянсом и, прежде чем какие-либо новые государства могут быть рассмотрены в качестве претендента на вступление в объединение, они должны соответствовать широкому спектру критериев членства. Объективно, трудно представить, что Украина в ближайшее время выполнит требования к членству», — добавил аналитик.

Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Вильнюсе. На Украине назвали результаты саммита разочаровывающими, поскольку Киев не получил официального приглашения в блок.

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    Олег Давыдов
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