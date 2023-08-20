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01:27, 20 августа 2023Мир

В США предрекли два исхода для Украины

Экс-разведчик США Риттер: Украина падет или капитулирует из-за потерь ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о том, что страна падет или капитулирует. Эти два исхода для республики предрек бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

Так он прокомментировал заявление замглавы минобороны Украины Анны Маляр о том, что информация о потерях погибших и раненных украинских солдат во время военного положения является государственной тайной.

«Судя по нынешним данным о потерях, варианты для Украины ограничиваются капитуляцией или смертью», — заявил экс-разведчик из США.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление украинской армии провалилось. Он призвал аналитиков быть осторожнее с прогнозами.

7 августа заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр назвала купянское направление самой горячей точкой на фронте.

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    Марина Совина
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