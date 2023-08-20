Профессор РАН Гусев: Запад несет издержки из-за поддержки контрнаступления ВСУ

Запад несет финансовые и имиджевые издержки в связи с украинским контрнаступлением. Об этом заявил доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев в разговоре с РИА Новости.

По словам Гусева, Вооруженные силы России планомерно и целенаправленно уничтожают не только личный состав украинских войск, но и технику, которую поставляет Запад. Он добавил, что ,помимо издержек, Запад, вероятно, ощущает усталость из-за неудачного контрнаступления Киева.

«Те маневры, о которых все время говорили украинские и западные СМИ о контрнаступлении, исчерпали себя», — считает профессор. Он отметил, что в конгрессе США часто обсуждают вопрос прекращения выделения средств и что эту точку зрения высказывают не только республиканцы, но и демократы.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков сообщила, что украинский конфликт заходит в тупик из-за того, что у Киева заканчиваются варианты действий и она неспособна показать себя. Из-за этого также может ослабнуть международная поддержка.