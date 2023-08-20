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10:12, 20 августа 2023Мир

В США заявили о заканчивающихся вариантах действий Украины

WP: у Украины закачиваются варианты действий для контрнаступления

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reutes

Украинский конфликт заходит в тупик из-за заканчивающихся у Киева вариантов действий. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

Как отмечает издание, у Украины закачиваются варианты действий в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками как важнейшая операция Киева. По мнению аналитиков, из-за неспособности Украины показать успех на поле боя конфликт может зайти в тупик, а международная поддержка может ослабнуть.

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По словам старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гэди, в настоящее время Россия и Украина находятся на стадии «истощения».

В издании сообщили, что западные и украинские чиновники призвали к терпению, отвечая на вопросы о ходе контрнаступления. Они характеризуют ход боевых действий как более медленный, чем ожидалось, однако настаивают на том, что Украина продвигается вперед.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о финальной стадии конфликта на Украине. По его словам, украинские военные не в состоянии собрать силы, чтобы двигаться вперед.

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    Алиса Удовик
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