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06:58, 20 августа 2023Мир

Американский экс-разведчик заявил о финальной стадии украинского конфликта

Экс-разведчик США Риттер: украинский конфликт вступил в финальную стадию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergei Karazy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свой боевой потенциал, и украинский конфликт вступил в финальную стадию. Об этом заявил экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью каналу Daily Planet.

По его словам, украинские военные не в состоянии собрать силы, чтобы двигаться вперед. «Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта, и я продолжаю утверждать, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени», — подчеркнул Риттер.

Он указал на значительные успехи российской армии на купянском направлении. По мнению Риттера, о переходе конфликта в заключительный этап говорит предложение главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена об уступке Украиной территорий ради вступления в альянс.

Ранее Йенссен заявил, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО может привести к окончанию военного конфликта.

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    Марина Совина
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