Экс-разведчик США Риттер: украинский конфликт вступил в финальную стадию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свой боевой потенциал, и украинский конфликт вступил в финальную стадию. Об этом заявил экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью каналу Daily Planet.

По его словам, украинские военные не в состоянии собрать силы, чтобы двигаться вперед. «Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта, и я продолжаю утверждать, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени», — подчеркнул Риттер.

Он указал на значительные успехи российской армии на купянском направлении. По мнению Риттера, о переходе конфликта в заключительный этап говорит предложение главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена об уступке Украиной территорий ради вступления в альянс.

Ранее Йенссен заявил, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО может привести к окончанию военного конфликта.