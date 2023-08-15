Киев назвал недопустимой идею о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории

Николенко: идея о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории недопустима

Разговоры о том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки России в обмен на членство в НАТО, недопустимы. Таким образом пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко отреагировал на заявление начальника штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о допущении обмена территорий Украины на членство в альянсе. Свой комментарий он оставил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы», — написал он.

Николенко отметил, что Киев всегда исходил из того, что НАТО и Украина не торгуют территориями. Он также добавил, что участие должностных лиц НАТО в составлении мнения о возможности отказа Украины от части своих территорий «играет на руку России». По его мнению, в настоящее время следует обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею статуса страны-члена Североатлантического альянса.

Ранее Стиан Йенссен заявил, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО может привести к окончанию военного конфликта. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно отказывался обсуждать какие-либо решения касательно украинского урегулирования без участия официального Киева.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о вхождении в состав РФ Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.