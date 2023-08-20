Кадыров заявил об успехах спецназа «Ахмат» на Клещеевском направлении

Кадыров: бойцы РФ уничтожили позиции наводчиков ВСУ на Клещеевском направлении

Специалисты из подразделения БПЛА спецназа «Ахмат» вычислили замаскированные позиции украинской стороны на клещеевском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Наши парни отследили дислокацию, а после уже, используя FPV-дроны, уничтожили не только лазутчика, но и всю его локацию», — рассказал он. Кадыров отметил эффективность таких дронов в уничтожении техники и живой силы противника. Он также выразил благодарность военным, «которые в круглосуточном режиме дают достойный отпор врагу и планомерно выполняют поставленную задачу».

Ранее глава Чечни сообщил о большом скоплении техники и сил украинской армии на ореховском направлении. По его словам, противник несет значительные потери.