Кадыров сообщил о большом скоплении техники и сил ВСУ на ореховском направлении

Кадыров: на ореховском направлении большое скопление техники и солдат ВСУ

На Ореховском направлении наблюдается большое скопление техники и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«На Ореховском направлении наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники. Атаки укронатовцев отбиваются успешно. (...) На счету у наших парней десятки единиц уничтоженной вражеской техники. И это только на Ореховском направлении. Из раза в раз противник наступает на одни и те же грабли, неся большие потери», — говорится в публикации.

Кадыров отметил, что речь идет о подразделении БПЛА батальона «Юг-АХМАТ». Он заявил, что задача коптерщиков заключается в обнаружении и уничтожении целей, но реализация требует немало усилий. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы справляются со всеми задачами и добавил, что в успешном уничтожении западной техники есть и заслуга операторов беспилотников, которые «без сна и отдыха следят за передвижением техники и живой силы врага».

Ранее Кадыров заявил, что не видит смысла в переговорах по ситуации на Украине. Он обратил внимание, что представители разных стран все больше обсуждают тему переговоров или предлагают планы мирного урегулирования конфликта, но заявил, что переговоры нужны лишь стороне, которая в полной мере осознает свое бедственное положение. Глава Чечни считает, что Москву втягивают в долгий процесс обсуждения мирного плана, чтобы выиграть время и помочь Киеву переломить ход специальной военной операции.