Кадыров заявил об отсутствии смысла в переговорах по Украине

Глава Чечни Кадыров заявил, что не видит смысла в переговорах по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит смысла в переговорах по ситуации на Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кадыров обратил внимание, что представители разных стран все больше обсуждают тему переговоров, а некоторые из них предлагают план мирного урегулирования конфликта. «Однако я в корне с этим не согласен. Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа», — объяснил он.

По мнению главы Чечни, Москву втягивают в долгий процесс обсуждения мирного плана, чтобы выиграть время и помочь Киеву переломить ход специальной военной операции. Он подчеркнул, что в начале боевых действий «западные страны обвешивали нас санкциями с пеной у рта, убеждая своих единомышленников, что это приведет к полному разрушению экономики России». Теперь же, по словам Кадырова, они сами оказались на грани экономического коллапса в то время, как Москва нарастила темпы производства и обогатила внутренний рынок, а также создала лучшие условия для ведения малого и среднего бизнеса на фоне ухода зарубежных компаний.

Кадыров подчеркнул, что именно поэтому не видит смысла в переговорах. «Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам - как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца», — заключил он.

В феврале Кадыров заявил, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским неправильно. При этом глава Чечни отметил, что если бы ему довелось говорить с украинским лидером один на один, то он «быстро переубедил бы» его.